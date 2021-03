Scuole chiuse | l’annuncio di Miozzo per le zone rosse e non solo

mante : Il Corriere intervista un membro del CTS che nell’intervista dice che se i contagi salgono le scuole vanno chiuse.… - fattoquotidiano : SCUOLE CHIUSE Da oggi uno studente su tre tornerà a fare lezione da casa. Ecco la mappa delle chiusure Regione per… - Antonio_Tajani : #COVID19 - scuole: risposte chiare e sostegni a famiglie e personale scolastico ?? - infoitinterno : Il Cts, Miozzo: “Scuole chiuse nelle zone rosse” - LucaRomagnoli83 : @FontanaPres ha perso un’altra occasione per fare qualcosa di intelligente, scuole chiuse ma negozi aperti -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

Sono 13.114 (17.445 ieri) i nuovi casi di Covid - 19, registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 246 (192 ieri) i morti (97.945 vittime da inizio pandemia), a fronte di 10.894 guariti. È quanto emerge ...La decisione del presidente Fontana, sentito il ministero della Salute, pochi minuti fa: da mercoledì 3 marzo l'intera provincia di Como andrà in arancione rafforzato. Il provvedimento sarà in vigore ...Per questo, stiamo valutando di ritarare le misure che abbiamo preso di zona arancione rafforzata per Ventimiglia e zona gialla con scuole chiuse per Sanremo". L'intenzione del governatore è quella di ...Nella nostra Provincia sono stati individuati numerosi casi dovuti a varianti del virus SARS Cov 2. Sono 37 i casi accertati di varianti del virus di cui 9 ...