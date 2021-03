Scuole chiuse in Campania, i No Dad depositano ricorso al Tar e scrivono a Draghi (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scuole chiuse e studenti a casa. Da oggi e fino al 14 marzo gli studenti campani delle Scuole di ogni ordine e grado sono nuovamente in didattica a distanza. Lo ha deciso il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con un’ordinanza firmata nella mattinata di sabato. Un rinnovato stop che ha spinto il Coordinamento Scuole aperte Campania a depositare, questa mattina, un nuovo ricorso al Tar e ad inviare una lettera al presidente del Consiglio Draghi e al ministro dell’Istruzione Bianchi “affinchè – si legge nella missiva – arrivi anche al Governo il grido di dolore dei bambini e dei ragazzi della Campania che ormai da un anno non vanno più a scuola”. Nella lettera i genitori No Dad campani ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –e studenti a casa. Da oggi e fino al 14 marzo gli studenti campani delledi ogni ordine e grado sono nuovamente in didattica a distanza. Lo ha deciso il presidente della RegioneVincenzo De Luca con un’ordinanza firmata nella mattinata di sabato. Un rinnovato stop che ha spinto il Coordinamentoapertea depositare, questa mattina, un nuovoal Tar e ad inviare una lettera al presidente del Consiglioe al ministro dell’Istruzione Bianchi “affinchè – si legge nella missiva – arrivi anche al Governo il grido di dolore dei bambini e dei ragazzi dellache ormai da un anno non vanno più a scuola”. Nella lettera i genitori No Dad campani ...

