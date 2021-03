Riforma Pensioni 2021 | news oggi 1 marzo | i punti della piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 1 marzo 2021) Riportiamo con interesse le parole di Orietta Armiliato, responsabile del Comitato Opzione Donna Social, che poche ore fa sulla pagina facebook del Comitato ha spiegato come “L’interessante chiarimento avuto con il Segretario Confederale, Ignazio Ganga, profondo conoscitore e sostenitore delle tematiche connesse ai disagi lavorativi esticiplatea femminile che ringraziamo per l’attenzione prestataci, mi ha ricordato come siapiù che mai necessario, rinfrescare la nostra memoria circa i contenutisiglata appunto dae UIL, alla luce dell’insediamentonuova compagine governativa”. Armiliato nel suo lungo post ricorda a tutti come la ripresa dei tavoli di ...