Piemonte – Cancellato da una maxi valanga il Laghetto delle Streghe

(Di martedì 2 marzo 2021) Unadi enorme portata si è riversata sul Lagoal Devero. È accaduto nella giornata di mercoledì 24 Febbraio Il Lago, noto così per via di una leggenda tramandata nel tempo, in questo momento non c’è più. Uno dei luoghi più amati e suggestivi, nella zona Alpe Devero, è stato letteralmente

CorriereQ : Laghetto delle Streghe, in Piemonte, cancellato da una maxi valanga. Video - Marxtrixx : @CinziaBonfa @berenicegalatea Tu sei tu. E io ... solo un dilettante diligente. Davvero disarmante. Cancellato. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Cancellato

Meteo Giornale

Il Lago delle Streghe, noto così per via di una leggenda tramandata nel tempo, in questo momento non c'è più. Uno dei luoghi più amati e suggestivi, nella zona Alpe Devero, è stato letteralmente ...Prosegue anche oggi l' aumento dei ricoverati per Covid in: +3 in terapia intensiva, ora ... "La mascherina serve a contenere il virus" Hai sorrisi dal volto delle persone, ma il ...Il Lago delle Streghe, noto così per via di una leggenda tramandata nel tempo, in questo momento non c’è più. Uno dei luoghi più amati e suggestivi, nella zona Alpe Devero, è stato letteralmente detur ...Le parole di Tavares e i sogni per Maserati. L’importanza del segmento Premium ma bisogna ridurre le spese. E i sindacati chiedono provvedimenti alla Regione ...