Ospedale in Fiera a Bari, è scontro tra sindacati e Regione Puglia. Autorizzata apertura

BARI - 'Si ribadisce la totale mancanza del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per la definizione dei criteri identificativi e del fabbisogno di personale dell'Ospedale in Fiera": è un passaggio del documento trasmesso dai sindacati Uil Fpl, Fp Cgil medici, Cisl medici, Fvm, Fesmed, Fassid, Cimo, Anpo - Ascoti - Fials medici, Anaao e Aaroi - Emac alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Fiera Ospedale in Fiera a Bari, è scontro tra sindacati e Regione Puglia. Autorizzata apertura BARI - 'Si ribadisce la totale mancanza del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per la definizione dei criteri identificativi e del fabbisogno di personale dell'ospedale in Fiera": è un passaggio del documento trasmesso dai sindacati Uil Fpl, Fp Cgil medici, Cisl medici, Fvm, Fesmed, Fassid, Cimo, Anpo - Ascoti - Fials medici, Anaao e Aaroi - Emac alla ...

Ospedale in Fiera a Bari, è scontro tra sindacati e Regione Puglia. Autorizzata apertura La Gazzetta del Mezzogiorno Cobas Brindisi:stato di agitazione dipendenti lavanderia ospedale Il Sindacato Cobas dichiara lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della lavanderia industriale presente nell’ospedale Perrino gestita dalla azienda Foggiana Lavit. La gara svolta d ...

