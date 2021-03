Napoli, nuova vita per i giardini di Cesario Console: adottati dalla “Megaride Felice” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I giardini del belvedere di via Cesario Console, nei pressi di piazza Plebiscito e del Palazzo Reale sono stati adottati dall’Associazione Megaride Felice in sinergia con l’Ordine dei farmacisti. L’area verde transennata dal 2015 a causa di pericolo crolli sul lato panoramico, era stata abbandonata da anni, divenendo una vera e propria pattumiera nel cuore della city. Nel corso di recenti e molteplici interventi da parte di giardinieri e volontari dell’associazione, sono stati raccolti numerosi chili di spazzatura di ogni genere: ombrelli, bastoni, bottiglie di vetro e plastica, deiezioni canine e umane, cartacce, pile, abiti dismessi di clochard e resti di pranzi frugali. Una presenza di rifiuti è stata rivenuta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Idel belvedere di via, nei pressi di piazza Plebiscito e del Palazzo Reale sono statidall’Associazionein sinergia con l’Ordine dei farmacisti. L’area verde transennata dal 2015 a causa di pericolo crolli sul lato panoramico, era stata abbandonata da anni, divenendo una vera e propria pattumiera nel cuore della city. Nel corso di recenti e molteplici interventi da parte dieri e volontari dell’associazione, sono stati raccolti numerosi chili di spazzatura di ogni genere: ombrelli, bastoni, bottiglie di vetro e plastica, deiezioni canine e umane, cartacce, pile, abiti dismessi di clochard e resti di pranzi frugali. Una presenza di rifiuti è stata rivenuta ...

