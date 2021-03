Momento perfetto, Ghemon a Sanremo 2021: testo e significato del brano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ghemon a Sanremo 2021 porta il suo Momento perfetto e speriamo lo sia per tutti perché è un brano il cui testo e significato parlano di rivincita personale, è un pezzo energico. “E’ una canzone che parla di rivincite personali, è un brano particolarmente energico e spero che faccia bene a tutte le persone che lo ascolteranno” ha spiegato il cantante su Raiplay. Aspettiamoci un po’ di tutto in Momento perfetto, Ghemon anticipa che è una canzone molto divertente, da urlare: “Io vengo dal rap quindi sicuramente c’è del rap ma c’è del soul e anche dello swing e del gospel”. La curiosità sale, un pezzo divertente e capace di farci urlare spezza le tante canzoni d’amore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021)porta il suoe speriamo lo sia per tutti perché è unil cuiparlano di rivincita personale, è un pezzo energico. “E’ una canzone che parla di rivincite personali, è unparticolarmente energico e spero che faccia bene a tutte le persone che lo ascolteranno” ha spiegato il cantante su Raiplay. Aspettiamoci un po’ di tutto inanticipa che è una canzone molto divertente, da urlare: “Io vengo dal rap quindi sicuramente c’è del rap ma c’è del soul e anche dello swing e del gospel”. La curiosità sale, un pezzo divertente e capace di farci urlare spezza le tante canzoni d’amore ...

