Marco Cecchinato subito out a Buenos Aires. Djere la spunta al terzo set (Di lunedì 1 marzo 2021) Sui campi in terra battuta di Buenos Aires è iniziato l’ Argentina Open, secondo appuntamento della settimana oltre all’ ATP 500 di Rotterdam. Non arrivano purtroppo buone notizie per il tennis italiano, con Marco Cecchinato che ha perso nel suo match di primo turno contro il serbo Laslo Djere. “Ceck” è stato sconfitto con il punteggio di 6-7 (4-7) 6-2 6-3 dopo 2h e 15 minuti di partita. Agli ottavi di finale il nativo di Senta se la vedrà con il vincitore del derby tutto argentino tra Federico Delbonis e Juan Manuel Cerundolo, la grandissima rivelazione dell’ultima settimana. Ricordiamo che Cecchinato non era l’unico italiano presente in tabellone. Ci sono infatti anche Gianluca Mager e Salvatore Caruso, che si affronteranno in un derby tutto azzurro. Il tennista di Avola ha vinto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Sui campi in terra battuta diè iniziato l’ Argentina Open, secondo appuntamento della settimana oltre all’ ATP 500 di Rotterdam. Non arrivano purtroppo buone notizie per il tennis italiano, conche ha perso nel suo match di primo turno contro il serbo Laslo. “Ceck” è stato sconfitto con il punteggio di 6-7 (4-7) 6-2 6-3 dopo 2h e 15 minuti di partita. Agli ottavi di finale il nativo di Senta se la vedrà con il vincitore del derby tutto argentino tra Federico Delbonis e Juan Manuel Cerundolo, la grandissima rivelazione dell’ultima settimana. Ricordiamo chenon era l’unico italiano presente in tabellone. Ci sono infatti anche Gianluca Mager e Salvatore Caruso, che si affronteranno in un derby tutto azzurro. Il tennista di Avola ha vinto ...

