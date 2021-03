Lucio Dalla, 9 anni fa la morte improvvisa: cosa avvenne il 1° marzo 2012 (Di lunedì 1 marzo 2021) Era il 1° marzo 2012 quando la morte improvvisa strappava all’esistenza Lucio Dalla: cantautore, musicista, perfino attore, l’artista bolognese continua a vivere nel ricordo dei fan e di chi con lui ha condiviso sogni e progetti. Sembra ieri, eppure ci si appresta a celebrare un decennio Dalla scomparsa di quello che fu uno dei cantautori più innovativi della musica italiana. Leggi anche >> Ron: «Lucio Dalla? Lo rivedo in Mahmood» Lucio Dalla, la morte improvvisa 9 anni fa: cosa avvenne nell’hotel di Montreux Stroncato da un infarto, all’età di 68 anni, Lucio ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Era il 1°quando lastrappava all’esistenza: cantautore, musicista, perfino attore, l’artista bolognese continua a vivere nel ricordo dei fan e di chi con lui ha condiviso sogni e progetti. Sembra ieri, eppure ci si appresta a celebrare un decennioscomparsa di quello che fu uno dei cantautori più innovativi della musica italiana. Leggi anche >> Ron: «? Lo rivedo in Mahmood», lafa:nell’hotel di Montreux Stroncato da un infarto, all’età di 68...

