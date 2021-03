Liga | il Real Madrid acciuffa la Real Sociedad all’89esimo grazie a Vinicius Junior 1-1

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ilpareggia in casa con la(1-1) e rimane lontano 5 lunghezze dall’Atletico, ma la squadra di Simeone ha una gara in meno. Passano in vantaggio gli ospiti con Portu al 55?,riil pari all’89’. Sono 53 i punti dei Blancos, gli stessi del Barcellona, laè quinta a quota 42. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Un Madrid molto pocosi fa sorprendere dalla Sociedad frenando in casa proprio a una settimana dal derby che avrebbe potuto valere l'aggancio in vetta alla classifica della. Invece no, la ...... 7 marzo , alle ore 16.15 italiane : Simeone contro Zidane, Atletico contro, i colchoneros per scappare definitivamente, le merengues per riaprire clamorosamente unache fino a poco tempo ...Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Real Sociedad 1-1, match valido per la venticinquesima giornata della Liga 2020/2021. I blancos riacciuffano la parità con Vinicius Junior al 90', ma ...Mezzo passo falso per i blancos, che nonostante una prova generosa e tante occasioni, trovano il pari contro i baschi solo all’ultimo con Vinicius. Domenica prossima il derby con l’Atletico, avanti di ...