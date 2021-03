La Rappresentante di Lista: «Amare può essere una bandiera?» Certo non a Sanremo (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfieri del “queer pop” – definizione coniata da loro – il duo La Rappresentante di Lista debutta in gara a Sanremo dopo aver affascinato e incuriosito già lo scorso anno. Quando nella serata delle cover vennero ospitati da Rancore nella rivisitazione del brano Luce di Elisa. La Rappresentante di Lista: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina guarda le foto Saliti alla ribalta grazie a Paolo Sorrentino, LRDL, acronimo che usano spesso, in pochi anni hanno saputo rivoluzionare il panorama indie italiano creando una ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfieri del “queer pop” – definizione coniata da loro – il duo Ladidebutta in gara adopo aver affascinato e incuriosito già lo scorso anno. Quando nella serata delle cover vennero ospitati da Rancore nella rivisitazione del brano Luce di Elisa. Ladi: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina guarda le foto Saliti alla ribalta grazie a Paolo Sorrentino, LRDL, acronimo che usano spesso, in pochi anni hanno saputo rivoluzionare il panorama indie italiano creando una ...

IlContiAndrea : I Big che canteranno mercoledì (in ordine alfabetico) Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La… - rtl1025 : ?? Ecco i Big che saranno sul palco mercoledì: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La rappres… - OndeFunky : In gara mercoledì (giovani): David Shorty, Dellai, Wrongonyou, Zuccoli Big: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, G… - silviagianatti : La rappresentante di Lista, la voce perfetta di Veronica, una canzone che arriva dritta e si apre alla felicità. Se… - qn_giorno : Festival di Sanremo, i cantanti in gara: La rappresentante di lista -