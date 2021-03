“La forma dell’infinito”: la nuova mostra a Udine dal 16 ottobre 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Gauguin, Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Chagall, De Chirico, Fontana. Saranno 70 le opere presto esposte a Udine Si è tenuta questa mattina in Sala Ajace a Palazzo D’Aronco la conferenza stampa di presentazione dell’esposizione internazionale «La forma dell’infinito», organizzata dal Comune di Udine e dal Comitato San Floriano – Illegio, che sarà ospitata, a partire dal 16 ottobre 2021 e visitabile fino al 27 marzo 2022, presso Casa Cavazzini, sede del Museo di arte moderna e contemporanea di Udine. “Da anni – ha dichiarato il Sindaco Fontanini – il nome di Don Geretti e del Comitato San Floriano di Illegio sono, a livello internazionale, sinonimo di un’arte intesa non solo nella sua dimensione figurativa ma come sintesi di tutti quegli ambiti ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 marzo 2021) Gauguin, Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Chagall, De Chirico, Fontana. Saranno 70 le opere presto esposte aSi è tenuta questa mattina in Sala Ajace a Palazzo D’Aronco la conferenza stampa di presentazione dell’esposizione internazionale «La», organizzata dal Comune die dal Comitato San Floriano – Illegio, che sarà ospitata, a partire dal 16e visitabile fino al 27 marzo 2022, presso Casa Cavazzini, sede del Museo di arte moderna e contemporanea di. “Da anni – ha dichiarato il Sindaco Fontanini – il nome di Don Geretti e del Comitato San Floriano di Illegio sono, a livello internazionale, sinonimo di un’arte intesa non solo nella sua dimensione figurativa ma come sintesi di tutti quegli ambiti ...

tulisso : RT @Ansa_Fvg: Mostre: 70 capolavori a Udine per 'La forma dell'infinito'. Da Van Gogh a Monet,opere musei Europa esposte a Casa Cavazzini #… - Ansa_Fvg : Mostre: 70 capolavori a Udine per 'La forma dell'infinito'. Da Van Gogh a Monet,opere musei Europa esposte a Casa C… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Mostre: 70 capolavori a Udine per 'La forma dell'infinito' Da Van Gogh a Monet,oper… - effe_news : PRESENTATA A PALAZZO D’ARONCO LA GRANDE MOSTRA INTERNAZIONALE “LA FORMA DELL’INFINITO” CHE SI TERRÀ DAL 16 OTTOBRE… -

Ultime Notizie dalla rete : forma dell’infinito Cultura,arte,spettacolo,società,attualità, strumenti ed attivatori di sensibilità e solidarietà - IlSudOnLine www.ilsudonline.it