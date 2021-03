Koulibaly macchia con il pennarello  indelebile una prestazione più che sufficiente

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 marzo 2021) Top Sansone (Bologna) giocatore ritrovato, sempre nel vivo del gioco, mai tenuto a bada dalla difesa biancoceleste. Il 2-0 è una perla che corona unamostruosa. Tomori (Milan) tempestivo e preciso nelle chiusure, un recupero in velocità su Veretout vale come un goal, propositivo nel gioco offensivo vi vede annullare un goal in avvio. Un buon rinforzo per la squadra rossonera. Lukaku (Inter) il centravanti belga gode di uno stato di forma mostruoso. Un goal, un assist, una zampata ravvicinata a propiziare il tris. È l’uomo squadra dei nerazzurri. Flop Immobile (Lazio) il rigore tirato in malo modo e fallito è l’episodio che cambia il destino della partita. È poco incisivo, non partecipa, come suo solito, alla manovra. Viene perciò sostituto al minuto 65(Napoli)con il ...