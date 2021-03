Juventus | un positivo nel gruppo-squadra | il comunicato del club

(Di lunedì 1 marzo 2021) Laha annunciato la positività al Coronavirus di un membro dello staff: ilufficiale delbianconero Laha annunciato la positività al Coronavirus di un membro dello staff. Ilufficiale delbianconero: «Footballcomunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del(non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del». Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juventus: #Paratici ai microfoni di @DAZN_IT: "#Dybala è stato visitato anche da un altro specialista a Innsbruck…

Commenta per primo Un nuovo caso di Covid in Serie A: tramite una nota ufficiale, infatti, la Juve ha comunicato la positività di un membro del gruppo squadra, ma non calciatore. LA NOTA - 'Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato ...TORINO - La Juve comunica un caso di positività al Coronavirus all'interno del gruppo squadra. "Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato ...A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore l'ex azzurro Salvatore Bagni. "Vittoria di ieri limpida, ...Un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Juventus. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato sul suo sito ufficiale. Si tratta di un membro ...