Italiano: "Juve? Vogliamo uscirne a testa alta. Dovremo fare una prestazione di livello e sbagliare il meno possibile"

Alla vigilia della prestigiosa quanto complicata trasferta di Torino contro la Juventus, mister Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita per il suo Spezia: "Solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato. Non è semplice ma come è capitato in altre situazione, bisogna adeguarsi e cercare in due allenamenti, di cui uno vero, di preparare tutto quello che bisogna mettere in campo. Il pronostico non è dalla nostra parte. La difficoltà è enorme ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità. Ci proveremo. Cercheremo di fare una grande prestazione poi a fine gara tireremo le somme". Sulla stagione: "Ci sono ancora tante partite. Dobbiamo pensare di essere bravi nel ..."

