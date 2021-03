Harry e la paura di morire come Diana

(Di lunedì 1 marzo 2021) La rete americana Cbs ha diffuso un primo trailer dell’intervista-scandalo di Oprah Winfrey ae Meghan. La trasmissione completa andrà in onda il 7 marzo. Nel breve filmato di presentazione si vede e sente il principe parlare delle sue paure per lui e per la moglie, legate al ricordo di quello che successe alla madre. In attesa di vedere interamente l’intervista-bomba del principee della Articolo completo: dal blog SoloDonna

' Il Principe: le dichiarazioni su Diana Stando a quanto trapelato dall'anteprima dell'intervista chee Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey (e circolata in rete in queste ore) gli ex ...... ma, anziché porre subito i riflettori su Meghan, il trailer si concentra invece sul principeche rivela: "La miapiù grande era un ripetersi della storia", riferendosi alla madre Diana, ..."La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse". In un'intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, che andrà in onda il 7 marzo, il principe Harry ha manifestato il timore che quanto ...Invitati da Oprah Winfrey, il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato un'intervista che andrà in onda il 7 marzo 2021.