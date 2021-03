Golden Globes 2021, Laura Pausini vince con la canzone “Io sì/Seen”. Tutti i premiati (Di lunedì 1 marzo 2021) Si conclude anche la particolare edizione dei Golden Globes 2021, spostata da gennaio al 28 febbraio causa pandemia, ridisegnata per adattarsi alle esigenze sanitarie e con i premiati, a casa loro, in collegamento zoom. E le sorprese non sono state pochissime. X Leggi anche › Golden Globes 2021: Laura Pausini vince con “Io sì” e lo smokey eyes più sfumato di sempre › Laura Pausini, la reazione social alla nomination ai Golden Globes: «Ancora non ci credo» ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Si conclude anche la particolare edizione dei, spostata da gennaio al 28 febbraio causa pandemia, ridisegnata per adattarsi alle esigenze sanitarie e con i, a casa loro, in collegamento zoom. E le sorprese non sono state pochissime. X Leggi anche ›con “Io sì” e lo smokey eyes più sfumato di sempre ›, la reazione social alla nomination ai: «Ancora non ci credo» ...

Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - vogue_italia : Golden Globes 1962. Marilyn Monroe, bellissima ?? in un abito di paillettes by Norman Norell, Fu una delle rare occa… - DEADLINE : WINNER! 'Io sì (Seen)' — Best Original Song ?? - gchanisback : RT @IR0NLANG: comunque Joaquin Phoenix che si presenta in felpa ai golden globes mi spezza king shit #GoldenGlobes - gchanisback : RT @ic4rusfalls_: mi sono piaciuti tantissimo i golden globes di quest’anno, ho pianto quando hanno premiato Chadwick Boseman e ho gridato… -