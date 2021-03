Giuditta Pini | Pd | Orlando si deve dimettere da vice segretario

(Di lunedì 1 marzo 2021), deputata Pd della minoranza che fa capo a Matteo Orfini. Il tema della direzione di oggi è quello di arrivare a una-segretaria donna. In diverse, però, obiettano che questo ruolo è già previsto dallo statuto e che il passo politico in più sia renderla “vicaria” di Nicola Zingaretti. Lei come la pensa? Credo che questo sia uno dei punti principali emersi nelle scorse riunioni della direzione, che oggi si concluderà in vista dell’assemblea nazionale. Abbiamo appreso che Paola De Micheli, ex-segretaria, aveva ricevuto da Zingaretti una telefonata con la richiesta di fare un passo indietro quando è andata al governo. Ritengo che analoga richiesta vada dunque rivolta ad Andreae che debbano essere nominati due nuovi-segretari. A quel punto, visto ...

, deputata Pd della minoranza che fa capo a Matteo Orfini. Il tema della direzione di oggi è quello di arrivare a una vice - segretaria donna. In diverse, però, obiettano che questo ruolo ...È dello stesso avviso anche la collega, esponente della minoranza del partito, che attacca: 'La linea 'o Conte o voto' ci ha portato all'isolamento. Se si deve decidere un'alleanza ...Infatti il casus belli (cioè la linea politica) appare un problema di lana caprina. Il Pd è un partito del 20% e deve quindi trovare alleati per presentarsi agli elettori con la promessa di formare ev ...Ma sono in pista, quando mai si terrà il congresso anticipato – e quindi le nuove primarie – del Pd, forse in autunno, anche altre candidature: Deborah Serracchiani si scalda, per l’area che fa capo a ...