Corruzione, titoli di studio e attestati "comprati" per partecipare a concorsi: 10 arresti e 13 indagati a Vibo Valentia (Di lunedì 1 marzo 2021) Un ritrovamento di armi che fa scattare un'inchiesta per Corruzione. titoli di studio e attestati comprati per poi partecipare a concorsi pubblici. C'è anche la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria Maria Rita Calvosa tra le 13 persone indagate, in stato di libertà, nell'inchiesta della Procura di Vibo Valentia che ha portato all'arresto di dieci persone, otto in carcere e due ai domiciliari, con l'accusa di falsi e Corruzione nella pubblica amministrazione. Calvosa, 59 anni, romana, è alla guida dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria dal settembre del 2018, dopo essere stata per dieci anni responsabile dell'ambito territoriale di Latina. L'inchiesta che ha portato alla scoperta di una ...

