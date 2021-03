Clamorosa bomba sul Barcellona: arrestati Bartomeu e tre dirigenti (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancora una Clamorosa svolta nel Barcellona: arrestati l’ex presidente Bartomeu e tre dirigenti nel corso delle indagini per lo scandalo Barçagate Pessime notizie per il Barcellona, che continua a vivere mesi assurdi. Come riportato da diverse testate spagnole, tra le quali il quotidiano ‘AS’, oggi sono stati arrestat l’ex presidente Josep Maria Bartomeu, Oscar Grau, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancora unasvolta nell’ex presidentee trenel corso delle indagini per lo scandalo Barçagate Pessime notizie per il, che continua a vivere mesi assurdi. Come riportato da diverse testate spagnole, tra le quali il quotidiano ‘AS’, oggi sono stati arrestat l’ex presidente Josep Maria, Oscar Grau, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

euricona : @MinervaMcGrani1 Ne riparliamo a settembre quando chissà che altra bomba clamorosa sarà venuta fuori Sta venendo fuori di tutto di piu - oltreiltitolo : Questa l'evoluzione. Come si può vedere ci si attesta sempre sui soliti numeri, nessuna bomba clamorosa - rtamacc : ok per adesso tuttti pazzeschi che bomba sto film, wanda che controlla le menti di tutti CLAMOROSA #ageofultron - tommaso0007 : #gfvip #mellos.. sto sognando. @GrandeFratello una volta tanto cavalcate voi l'onda Dayane, alla fine avete avuto… - SimosTwitt : La transizione “complesso di inferiorità” e screen successivo è clamorosa, una bomba -