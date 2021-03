Cagliari, Pavoletti: “Tre punti fortemente voluti. Per me mesi complicati ma ora…” (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è il timbro di Leonardo Pavoletti nel successo del Cagliari in trasferta contro il Crotone. Una vittoria che ai sardi mancava ormai da troppo tempo e che riporta un clima di maggiore fiducia per la corsa alla salvezza. Con l'arrivo di mister Semplici subito una vittoria e, per il centravanti rossoblù anche una maglia da titolare.Pavoletti: tra vittoria di squadra e gioia personalecaption id="attachment 1101305" align="alignnone" width="594" Cagliari Pavoletti (getty images)/caption"Era da tanto che ci mancava la vittoria e la volevamo fortemente, lo abbiamo dimostrato", ha detto Pavoletti come riporta il sito ufficiale del Cagliari. "Abbiamo spesso avuto sfortuna, ma contro il Crotone ci abbiamo provato subito e all'inizio le cose non stavano andando ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è il timbro di Leonardonel successo delin trasferta contro il Crotone. Una vittoria che ai sardi mancava ormai da troppo tempo e che riporta un clima di maggiore fiducia per la corsa alla salvezza. Con l'arrivo di mister Semplici subito una vittoria e, per il centravanti rossoblù anche una maglia da titolare.: tra vittoria di squadra e gioia personalecaption id="attachment 1101305" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Era da tanto che ci mancava la vittoria e la volevamo, lo abbiamo dimostrato", ha dettocome riporta il sito ufficiale del. "Abbiamo spesso avuto sfortuna, ma contro il Crotone ci abbiamo provato subito e all'inizio le cose non stavano andando ...

