Auto | a febbraio mercato ancora in calo | immatricolazioni -12 | 34%

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Dopo un gennaio difficile , è continuato a febbraio il calo del mercato Automobilistico che - in base ai dati forniti dal Mit - mostra 142.998 immatricolazioni con un calo del 12,34% rispetto allo stesso mese del 2020, quando le Auto vendute furono 163.124 (ultimo mese pre-Covid). Il dato mostra comunque una accelerazione rispetto alle 134.147 immatricolazioni di gennaio. In calo annuo anche il mercato dell'usato con 303.046 trasferimenti di proprietà di Auto usate, -9,98% rispetto a febbraio 2020. Il mese scorso il volume globale delle vendite (446.044 Autovetture) ha dunque interessato per il 32,06% Auto nuove e per il ...

