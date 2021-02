Udinese | Nestorovski | «Tre punti importanti Ora non guardiamo più indietro»

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilija, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni diTv dopo la vittoria sulla Fiorentina: le sue dichiarazioni Ilija, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni diTv dopo la vittoria sulla Fiorentina. PRESTAZIONE – «Abbiamo conquistato treoggi e sapevamo che fosse una partita fondamentale perché questa vittoria ci proietta in avanti e non ci fa più guardare al fondo della classifica. Abbiamo fatto un bel salto in avanti, ci mancano dodiciper raggiungere il nostro obiettivo e speriamo di farcela il prima possibile». ASSENZE – «Quando ci troviamo in situazioni del genere dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi, alla fine abbiamo vinto e sono contento ...

enfoquearg : #SerieA ???? | ¡Resultados finales! ? Napoli 2 (34' D. Mertens; 66' M. Politano) - Benevento 0 ? Sampdoria 0 - Ata… - infoitsport : Nestorovski regala la vittoria all'Udinese: 'Finalmente oggi ho segnato' - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Serie A: Udinese piega 1-0 la Fiorentina, decide Nestorovski - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Serie A: Udinese piega 1-0 la Fiorentina, decide Nestorovski - quotidianodirg : Serie A: Udinese piega 1-0 la Fiorentina, decide Nestorovski -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Nestorovski

Negli altri match delle 15, nei minuti finali l'beffa la Fiorentina . L'1 - 0 porta il sigillo di. Tre punti salvezza per il Cagliari . L'esordio sulla panchina sarda di ...Sanchez RISULTATO FINALEFiorentina 1 - 0 - 86RISULTATO FINALE Napoli Benevento 2 - 0 - 34 Mertens, 66 Politano. Note: 81 esp. Koulibaly (N) Ore 20:45 Roma Milan CLASSIFICA ...Finisce 2-0. Udinese-Fiorentina 1-0 Grazie ad un gol nel finale di Nestorovski, l’Udinese riesce a battere 1-0 la Fiorentina. I friulani di Gotti agganciano così l’undicesima posizione con 28 punti, ...Oltre a Inter-Genoa, alle 15 si sono giocate altre due gare in Serie A: Crotone-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Vittoria importante per i sardi in chiave salvezza, così come per i friulani che passano ...