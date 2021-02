Udinese – Fiorentina 1-0 | scatto salvezza dei friulani

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 28 febbraio 2021) Alla Dacia Arenasi chiude con una vittoria importante dei padroni di casa. Gara noiosa e rivitalizzata solo all’86’ con la rete di Nestorovski. Itengono alla larga la zona rossa della classifica, i toscani devono guardarsi dietro e stare attenti ad altri scivoloni. Il terzultimo posto dista solo sette punti. Quali sono le scelte dei tecnici? Entrambi i tecnici optano per il 3-5-2. Luca Gotti manda in campo Musso e il pacchetto arretrato con Becao, Bonifazi e Nuytinck. Sulle fasce Molina e Larsen; poi spazio a De Paul, Walace e Makengo in mezzo al campo. In avanti c’è l’inedita coppia d’attacco Llorente-Nestorovski. Prandelli sceglie Dragowski in porta e la linea difensiva Quarta-Pezzella-Milenkovic. In cabina di regia c’è Pulgar, ai suoi lati Castrovilli ed Eysseric. Sulle corsie esterne Biraghi e ...