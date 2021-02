Traffico Roma del 28-02-2021 ore 14 | 30

(Di domenica 28 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione quelle per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e la diramazione sud dellaNapoli code per incidente anche in carreggiata esterna tra Ardeatine e Anagnina l’uscita datrafficata via Cassia con rallentamenti dalla raccordo alla Giustiniana e rallentamenti anche sulla via del mare tra via del Fosso di Dragoncello Ostia Antica verso Ostia i dettagli sul sitoluceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Coronavirus, inchiesta mascherine: un arresto e misure interdittive per Mario Benotti e altri tre: L'accusa è quell… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e…

Domenica di sole e di zona gialla ae nel Lazio e, come era prevedibile, Ostia presa d'assalto in una giornata dal sapore primaverile.intenso sul lungomare e tante persone in spiaggia. Ma non solo ad Ostia, tutto il ...Coronavirus, folla e assembramenti: chiusure a San Lorenzo e Trastevere.in coda per arrivare al mare 27 Febbraio 2021Ultime ore, poi da domani si torna in arancione. Così come ieri anche oggi la città è piena di turisti e gitanti già dalle prime ore della mattina. Il traffico in entrata è davvero abbondante, si regi ...Domenica di sole e di zona gialla a Roma e nel Lazio e, come era prevedibile, Ostia presa d’assalto in una giornata dal sapore primaverile. Traffico intenso sul lungomare e tante persone ...