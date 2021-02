Scuole, genitori Si Dad: “Basta con i ricorsi, ora serve sostegno di tutti” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Suona come un appello ad evitare ulteriori ricorsi contro l’ultimo messaggio inviato dal gruppo “genitori Salerno Sì DAD”: “Riteniamo che l’Ordinanza n. 6/2021 della Regione Campania sia opportuna, necessaria, fondata e motivata – scrivono gli amministratori del gruppo Antonio Ilardi e Mary Buono – Cionondimeno, non possiamo limitare o impedire il diritto, costituzionalmente garantito, ad impugnarla”. In vista di un possibile ricorso da parte del gruppo dei NO Dad, i genitori a favore invece della didattica distanza ricordano che toccherà esclusivamente alla Regione la tutela del provvedimento emanato nelle sedi competenti. “Invitiamo tuttavia, con decisione e pacatezza, genitori singoli o associati, a non promuovere ricorso avverso l’ultima Ordinanza della Regione perché ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Suona come un appello ad evitare ulterioricontro l’ultimo messaggio inviato dal gruppo “Salerno Sì DAD”: “Riteniamo che l’Ordinanza n. 6/2021 della Regione Campania sia opportuna, necessaria, fondata e motivata – scrivono gli amministratori del gruppo Antonio Ilardi e Mary Buono – Cionondimeno, non possiamo limitare o impedire il diritto, costituzionalmente garantito, ad impugnarla”. In vista di un possibile ricorso da parte del gruppo dei NO Dad, ia favore invece della didattica distanza ricordano che toccherà esclusivamente alla Regione la tutela del provvedimento emanato nelle sedi competenti. “Invitiamo tuttavia, con decisione e pacatezza,singoli o associati, a non promuovere ricorso avverso l’ultima Ordinanza della Regione perché ...

