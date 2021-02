Sanremo 2021 | i cantanti in gara | testi e titoli delle canzoni

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sono ormai delineate tutte le scelte fatte da Amadeus per: dopo aver conosciuto i Big in, sono stati resi noti ospiti e co-conduttori. Si inizia ora a parlare dei papabili per la vittoria: cinque serate, dal 2 al 6 marzo, con i 26 Campioni in corsa per la vittoria finale nella kermesse sanremese. Ecco iche ascolteremo. IDEL FESTIVAL DIFrancesca Michielin e Fedez con ‘Chiamami per nome’ Oggi ho una maglia che non mi dona Corro nel parco della mia zona Ma vorrei dirti non ho paura Vivere un sogno porta fortuna La tua rabbia non vince Certi inizi non si meritano nemmeno una fine Ma la tua bocca mi convince Un bacio alla volta Come ...