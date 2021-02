Sampdoria-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di domenica 28 febbraio 2021) La domenica di Serie A prende il via a Genova, dove Sampdoria e Atalanta scenderanno in campo alle 12:30. La squadra di Ranieri vuole riscattare la sconfitta dello scorso turno contro la Lazio, quella di Gasperini per dimenticare il ko contro il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Di seguito le formazioni ufficiali: Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La GuminaAtalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel Foto: twitter samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) La domenica di Serie A prende il via a Genova, dovescenderanno in campo alle 12:30. La squadra di Ranieri vuole riscattare la sconfitta dello scorso turno contro la Lazio, quella di Gasperini per dimenticare il ko contro il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Di seguito le(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La Gumina(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel Foto: twitter samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

