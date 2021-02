Sampdoria Atalanta 0-0 LIVE: squadre in campo, tutto pronto al Ferraris (Di domenica 28 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Atalanta si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Atalanta 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Atalanta 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; La Gumina. A disposizione: Ravaglia, Letica, Balde, Ramirez, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Allo stadio, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; La Gumina. A disposizione: Ravaglia, Letica, Balde, Ramirez, ...

RedazioneFM : #SerieA: #SampAtalanta in diretta - repubblica : ?? Calcio Serie A 24ma giornata: Sampdoria-Atalanta, segui la partita in diretta - JHTips71 : ?? Sampdoria x Atalanta ?? 08:30 ?? Anytime Luis Muriel ?? Odd 1.98 ?? 1.5u at 1xBet ?? Curta se esta comigo nessa! - lucagcolombo : RT @SerieA: ?? #SampAtalanta ?? Dalla stagione 2017/18 la @sampdoria ha battuto 4?? volte l’@Atalanta_BC : contro nessuna squadra i bergama… - FANTASYTEAM4 : Questa domenica molte partite da non perdere! Quest'oggi la Serie A e non solo ci regaleranno molte partite da seg… -