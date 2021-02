Rave party, rissa e assembramenti in Darsena: follia e polemiche a Milano (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è più solo questione di civiltà, ma di incoscienza che rasenta la follia collettiva. Centinaia di giovani, in gran parte senza mascherina, si sono dati appuntamento ieri sera in Darsena a Milano ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 febbraio 2021) Non è più solo questione di civiltà, ma di incoscienza che rasenta lacollettiva. Centinaia di giovani, in gran parte senza mascherina, si sono dati appuntamento ieri sera in...

Agenzia_Ansa : Musica e balli sulla Darsena a Milano per l'addio alla zona gialla. Una sorta di 'rave party' con centinaia di giov… - Corriere : Ultimo weekend in fascia gialla: assembramenti Milano, rave party alla Darsena con musi... - repubblica : Rave party con rissa alla Darsena prima del ritorno in arancione, Sala: 'Usati tutti gli agenti a disposizione' | v… - MarcoCampa10 : RT @ultimenotizie: Sindaco #Milano Sala: 'Con questa terribile pandemia se non si rispettano le regole si paga pegno. Così sarà e purtroppo… - antoniocapobi20 : RT @ultimenotizie: Dopo il maxiassembramento di sabato sera in Darsena a #Milano, nella zona scattano gli ingressi contingentati e il senso… -