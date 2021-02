Mads Pedersen conquista la Kuurne-Bruxelles-Kuurne: “Felice della vittoria, ieri avevamo fatto schifo” (Di domenica 28 febbraio 2021) Mads Pedersen ha vinto la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, semiclassica belga che impreziosisce l’inizio di questa nuova stagione agonistica. Il danese si è imposto dopo 197 km di fatica, trionfando allo sprint davanti al francese Anthony Turgis, al britannico Thomas Pidcock e al nostro Matteo Trentino. L’alfiere della Trek-Segafredo ha così impreziosito il proprio palmares con un sigillo nella 73ma edizione di questa corsa. Il Campione del Mondo 2019 ha raccontato la sua domenica ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Sono felicissimo di questo successo, soprattutto dopo ieri che è andata malissimo. È stato bello poter mostrare che le gambe ci sono. ieri le cose non sono andate bene, abbiamo fatto proprio ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)ha vinto la, semiclassica belga che impreziosisce l’inizio di questa nuova stagione agonistica. Il danese si è imposto dopo 197 km di fatica, trionfando allo sprint davanti al francese Anthony Turgis, al britannico Thomas Pidcock e al nostro Matteo Trentino. L’alfiereTrek-Segafredo ha così impreziosito il proprio palmares con un sigillo nella 73ma edizione di questa corsa. Il Campione del Mondo 2019 ha raccontato la sua domenica ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Sono felicissimo di questo successo, soprattutto dopoche è andata malissimo. È stato bello poter mostrare che le gambe ci sono.le cose non sono andate bene, abbiamoproprio ...

umbertopm1 : Contentissimo per la vittoria di Mads Pedersen alla #KBK21, dopo tutta la merda che gli è stata tirata addosso nell… - ventolaterale : RT @TeoMatt89: Un po' come successo ieri con Ballerini alla #OHN21, volata senza storia anche alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne con Mads #Peders… - TeoMatt89 : Un po' come successo ieri con Ballerini alla #OHN21, volata senza storia anche alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne con Mad… - sandrobrambilla : #MadsPedersen e #SandroBrambilla - - Oggi 28 febbraio #Pedersen ha vinto la #KuurneBruxellesKuurne.… - Laemmedimarco : Mads Pedersen in questi arrivi è difficile batterlo. E lo vedremo sempre più... Sempre lui che l'anno scorso in v… -