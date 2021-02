Lo Jiangsu dice stop al calcio | annunciato lo scioglimento

(Di domenica 28 febbraio 2021) Lonon prenderà parte alla Chinese Super League Prima il cambio di nome e di logo, ora lo. Nella notte italiana è arrivato l’annuncio che era nell’aria ormai da giorni. Lonon prenderà parte alla Chinese Super League 2021. Ad annunciarlo è la stessa società attraverso un comunicato. “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, ilFootball Club non può garantire efficacemente la continuazione dell’attività: da ora in poi, ilFootball Club si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata e, allo stesso tempo, su scala più ampia, Allo stesso tempo, ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni relative allo sviluppo successivo”, si legge nella nota pubblicata su Weibo. L'articolo proviene da intermagazine.

edcguitar : Suning ha sciolto lo Jiangsu: speriamo che ora si decida a vendere l’Inter. A chi dice che l’importanza delle due r… -

Ultime Notizie dalla rete : Jiangsu dice

SportPaper.it

Come parte dello studio di fase II, infatti, 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, provenienti da Tiazhou, nella provincia di, hanno già ricevuto due dosi. Yuche l'azienda sta ...Pesce In cinese pesce siYú , ha un suono simile alla parola usata per avanzi, che sta a ... Diffuso nelle province di Jiangxi,, Fujian, Guangzhou e nelle città di Shanghai, Shenzhen e Hong ...Una nota stampa nella notte italiana per dire addio al calcio in Cina. Così Suning fa tremare anche l'Inter e il progetto nerazzurro. Infatti, il Jiangsu, che aveva vinto il titolo nella scorsa stagio ...Il DG del Catanzaro, Diego Foresti, parla così dei rossoverdi e dell'Avellino a Radio Punto Nuovo: 'Noi viviamo alla giornata, dobbiamo fare più punti possibile. Ora abbiamo ottenuto 2 vittorie di fil ...