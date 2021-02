Juve, è l’addio allo scudetto? C’è troppo poco oltre a Ronaldo (Di domenica 28 febbraio 2021) Ronaldo illude, ma il Verona pareggia, oggi l’Inter ha la possibilità di volare a +10 cancellando le speranze scudetto bianconere Nel momento decisivo della stagione, quando c’è bisogno di tirare fuori qualcosa in più e sbagliare il meno possibile, la Juve sbanda e rischia grosso. Il pareggio di Verona è una delle tante occasioni perse da inizio stagione, e fotografa il delicatissimo momento di una squadra ancora in corsa su tutti i fronti ma pericolosamente in bilico tra un ritardo pesantissimo in campionato e un 2-1 da ribaltare nell’ottavo di ritorno di Champions contro il Porto. L’1-1 di Verona – con ultimi minuti in apnea – molto probabilmente è un addio allo scudetto e la fine di un ciclo senza eguali. Se l’Inter batte il Genoa, infatti, va a +10 sulla Juventus (che ha sempre una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)illude, ma il Verona pareggia, oggi l’Inter ha la possibilità di volare a +10 cancellando le speranzebianconere Nel momento decisivo della stagione, quando c’è bisogno di tirare fuori qualcosa in più e sbagliare il meno possibile, lasbanda e rischia grosso. Il pareggio di Verona è una delle tante occasioni perse da inizio stagione, e fotografa il delicatissimo momento di una squadra ancora in corsa su tutti i fronti ma pericolosamente in bilico tra un ritardo pesantissimo in campionato e un 2-1 da ribaltare nell’ottavo di ritorno di Champions contro il Porto. L’1-1 di Verona – con ultimi minuti in apnea – molto probabilmente è un addioe la fine di un ciclo senza eguali. Se l’Inter batte il Genoa, infatti, va a +10 sullantus (che ha sempre una ...

Davidgoodyear72 : @realvarriale @juventusfc @Cristiano @HellasVeronaFC @Inter @Pirlo_official Granada! Città del sole e dei fior Il m… - MatteoMascia13 : Se domani vince l’Inter potremo dire addio allo scudetto. Lo svantaggio diventerebbe ampio è una squadra come quest… - carmelo_lipari : @la_patrizia_ Un pareggio sarebbe l'addio allo scudetto. Sembra invece che sia la Juve ad essere una squadra assolutamente normale - junews24com : Mota Carvalho, parla l'agente: «Vi racconto l'addio alla Juve» - - cilena_la : @_i_n_d_i_o_ Non dimentico la prescrizione, l'utilizzo di Tim per seguire Vieri e relativa causa persa, i passaport… -