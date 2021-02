Iacopo Melio dimesso dall'ospedale: 'Ho vinto io' (Di domenica 28 febbraio 2021) Le parole del consigliere regionale toscano e attivista per i diritti dei disabili: 'Dopo 18 giorni del primo ricovero e 27 del secondo, sono tornato a casa. È stata dura ma ce l'ho fatta, sono stato ... Leggi su today (Di domenica 28 febbraio 2021) Le parole del consigliere regionale toscano e attivista per i diritti dei disabili: 'Dopo 18 giorni del primo ricovero e 27 del secondo, sono tornato a casa. È stata dura ma ce l'ho fatta, sono stato ...

lauraboldrini : È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: fac… - Corriere : Iacopo Melio dimesso dall’ospedale: «Covid? Ho vinto io» - Adnkronos : #Covid, #IacopoMelio lascia l'ospedale: 'Ho vinto io' - PiramideRossa : RT @lauraboldrini: È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: facciamo… - cesarebrogi1 : RT @lauraboldrini: È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: facciamo… -