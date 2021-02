Golden Globe 2021, Laura Pausini in lizza per il primo posto (Di domenica 28 febbraio 2021) . Questa sera la cantante italiana, grazie alla canzone Io sì/Seen, potrebbe vincere il premio. L’Italia è in gara anche per il premio al Miglior Film originale in lingua straniera Getty ImagesTutto pronto per la 78esima edizione della cerimonia dei Golden Globes, i premi che annualmente vengono assegnati dalla HFPA (la stampa estera di Hollywood). La cerimonia sarà presentata da Amy Poehler e Tina Fey ma a causa del Covid-19, il tutto sarà svolto da remoto. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Stasera in TV 28 febbraio, cosa vedere: Le indagini di Lolita Lobosco o Live Non è la D’Urso Golden Globe 2021, anche Laura Pausini in gara L’Italia ha due candidature ai Golden Globes, una come Miglior Film in ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) . Questa sera la cantante italiana, grazie alla canzone Io sì/Seen, potrebbe vincere il premio. L’Italia è in gara anche per il premio al Miglior Film originale in lingua straniera Getty ImagesTutto pronto per la 78esima edizione della cerimonia deis, i premi che annualmente vengono assegnati dalla HFPA (la stampa estera di Hollywood). La cerimonia sarà presentata da Amy Poehler e Tina Fey ma a causa del Covid-19, il tutto sarà svolto da remoto. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Stasera in TV 28 febbraio, cosa vedere: Le indagini di Lolita Lobosco o Live Non è la D’Urso, anchein gara L’Italia ha due candidature ais, una come Miglior Film in ...

