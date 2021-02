Effetto “rondò imperfetto” | 8 incidenti l’anno all’incrocio via Grumello-via Campi Spini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 febbraio 2021) L’ultimo incidentetra via pere via, periferia della città di Bergamo, è storia di lunedì 22 febbraio. Fortunatamente nulla di particolarmente grave nello schianto che ha coinvolto due vetture, sulle quali viaggiavano due donne (finite in ospedale) e una famiglia con una figlia di un anno: nell’impatto un’auto si è completamente ribaltata e le conseguenze sul traffico non sono state drammatiche solo perchè l’orario non era di massima punta. Un’intersezione da sempre considerata pericolosa, che in media dal 2015 al 2019 è stata teatro di 8al, considerando tutte le tipologie di sinistro, vale a dire non necessariamente con la stessa dinamica di quello di pochi giorni fa. Per gli addetti ai lavori, ampliando lo sguardo, quella è la zona ...