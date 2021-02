Domenica In, Amadeus e il Sanremo Ter: la confessione di Fiorello (Di domenica 28 febbraio 2021) Mancano due giorni alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, e l’attesa è alle stelle. Amadeus, al fianco dell’immancabile amico di una vita, Fiorello, sarà nuovamente al timone per il secondo anno consecutivo. Ospite a Domenica In, il duo si è lasciato andare ad alcune curiose confessioni e anticipazioni sui cinque giorni di kermesse, senza rinunciare ad alcuni scoop che hanno lasciato Mara Venier piacevolmente stupita. Il più scottante? Un Sanremo Ter da parte del conduttore dei Soliti Ignoti. Fiorello, infatti, ha affermato che Amadeus gli avrebbe confessato di voler ripetere l’esperienza sanremese anche il prossimo anno. Questa edizione, d’altronde, rappresenterebbe la rinascita, ma nel 2022 si potrebbe organizzare un Festival in pompa magna, come ... Leggi su dilei (Di domenica 28 febbraio 2021) Mancano due giorni alla settantunesima edizione del Festival di, e l’attesa è alle stelle., al fianco dell’immancabile amico di una vita,, sarà nuovamente al timone per il secondo anno consecutivo. Ospite aIn, il duo si è lasciato andare ad alcune curiose confessioni e anticipazioni sui cinque giorni di kermesse, senza rinunciare ad alcuni scoop che hanno lasciato Mara Venier piacevolmente stupita. Il più scottante? UnTer da parte del conduttore dei Soliti Ignoti., infatti, ha affermato chegli avrebbe confessato di voler ripetere l’esperienza sanremese anche il prossimo anno. Questa edizione, d’altronde, rappresenterebbe la rinascita, ma nel 2022 si potrebbe organizzare un Festival in pompa magna, come ...

