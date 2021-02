Covid, i vaccini in arrivo (salvo intoppi): dal monodose Janssen a Novavax e Curevac. In fila per l’ok di Ema il russo Sputnik e Sinovac (Di domenica 28 febbraio 2021) Venti milioni 360mila e 748 dosi. Era questo il totale delle fiale attese in Italia nel primo trimestre del 2021, con una media di oltre 6 milioni e 700mila boccettine da consegnare. Più dosi aggiuntive concordate. Problemi di produzione, contratti secretati, accordi violati hanno caratterizzato la fase inziale del piano vaccinale. E così al 27 febbraio le dosi consegnate sono state 5.830.660 di cui oltre 4 milioni e mezzo Pfizer-Biontech, poco più di un milione AstraZeneca e poco più 244mila di Moderna. All’appello non mancano solo le dosi di queste tre case società ma anche quasi 2 milioni del vaccino dell’azienda tedesca Curevac che allo stato non è stato approvato ma la cui rolling review da parte dell’Agenzia del farmaco europea è partita il 12 febbraio. Oltre Curevac, sviluppato con la tecnica dell’Rna messaggero come Pfizer e Moderna (che stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Venti milioni 360mila e 748 dosi. Era questo il totale delle fiale attese in Italia nel primo trimestre del 2021, con una media di oltre 6 milioni e 700mila boccettine da consegnare. Più dosi aggiuntive concordate. Problemi di produzione, contratti secretati, accordi violati hanno caratterizzato la fase inziale del piano vaccinale. E così al 27 febbraio le dosi consegnate sono state 5.830.660 di cui oltre 4 milioni e mezzo Pfizer-Biontech, poco più di un milione AstraZeneca e poco più 244mila di Moderna. All’appello non mancano solo le dosi di queste tre case società ma anche quasi 2 milioni del vaccino dell’azienda tedescache allo stato non è stato approvato ma la cui rolling review da parte dell’Agenzia del farmaco europea è partita il 12 febbraio. Oltre, sviluppato con la tecnica dell’Rna messaggero come Pfizer e Moderna (che stanno ...

RobertoBurioni : Un riassunto esaustivo riguardo ai vaccini anti-COVID-19. Fatti, non parole. - FicarraePicone : Vaccinazioni per i disabili ancora ferme o a rilento. Ancora peggio per i loro caregiver, familiari e operatori.… - Avvenire_Nei : Liberalizzare i brevetti la sola strada per vaccinare tutti e salvare l'economia - primocanale : Covid, 351 positivi e 294 guariti, al 66% la percentuale di vaccini somministrati - clikservernet : Covid, i vaccini in arrivo (salvo intoppi): dal monodose Janssen a Novavax e Curevac. In fila per l’ok di Ema il ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccini La lezione di realtà in una terra che non si arrende Le varanti del virus gettano un'ombra inquietante sul futuro prossimo, i vaccini non sono ancora ...l'inquadratura sulla Liguria inquadra molte cose da raccontare e sono avvenute tutte in epoca Covid. ...

Usa, approvato vaccino Johnson and Johnson: basta una sola dose E' stato autorizzato dalla Food and Drug Administation degli Stati Uniti il vaccino anti Covid - 19 prodotto da Johnson&Johnson. Si tratta del terzo ok da parte delle autorità statunitensi ...vaccini ...

Vaccino Covid in Italia, 19 milioni di dosi al mese con la Protezione Civile Corriere della Sera Coronavirus, Aifa promuove il vaccino russo Sputnik... con riserva Parla il direttore Magrini: “Andrà approvato prima dall’Agenzia europea del farmaco e se l’Italia volesse fare una decretazione d’urgenza per saltare questo passaggio, sarebbe una scelta politica, non ...

Vaccini, prime diciotto dosi anche a Capalbio E’ partita la campagna vaccinale sul territorio di Capalbio con le prime 18 dosi iniettate ad altrettanti cittadini ultraottantenni. La somministrazione si è svolta nell’ambulatorio del dottor Valerio ...

Le varanti del virus gettano un'ombra inquietante sul futuro prossimo, inon sono ancora ...l'inquadratura sulla Liguria inquadra molte cose da raccontare e sono avvenute tutte in epoca. ...E' stato autorizzato dalla Food and Drug Administation degli Stati Uniti il vaccino anti- 19 prodotto da Johnson&Johnson. Si tratta del terzo ok da parte delle autorità statunitensi ......Parla il direttore Magrini: “Andrà approvato prima dall’Agenzia europea del farmaco e se l’Italia volesse fare una decretazione d’urgenza per saltare questo passaggio, sarebbe una scelta politica, non ...E’ partita la campagna vaccinale sul territorio di Capalbio con le prime 18 dosi iniettate ad altrettanti cittadini ultraottantenni. La somministrazione si è svolta nell’ambulatorio del dottor Valerio ...