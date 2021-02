Contagi e vaccini, vi racconto le differenze abissali tra Italia e Regno Unito (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo un lungo e durissimo lockdown londinese e la prima vaccinazione sono rientrata in Italia per alcune settimane. La cronistoria del mio viaggio e di ciò che ho visto di certo non fa notizia, ma ho pensato di raccontarla per illustrare le differenze abissali tra l’Italia ed il Regno Unito in materia di gestione del Covid e vaccinazioni. La prima cosa che balza agli occhi quando si atterra in Italia è la confusione di ordinanze. Non esiste una regola applicata a tutta la nazione, ma tante, diverse, in costante cambiamento a livello regionale, provinciale e persino comunale. E questo è un male perché la gente si perde e finisce per non sapere cosa deve fare. In secondo luogo, in Italia si riempiono moduli su moduli che nessuno ha idea se servano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo un lungo e durissimo lockdown londinese e la prima vaccinazione sono rientrata inper alcune settimane. La cronistoria del mio viaggio e di ciò che ho visto di certo non fa notizia, ma ho pensato di raccontarla per illustrare letra l’ed ilin materia di gestione del Covid e vaccinazioni. La prima cosa che balza agli occhi quando si atterra inè la confusione di ordinanze. Non esiste una regola applicata a tutta la nazione, ma tante, diverse, in costante cambiamento a livello regionale, provinciale e persino comunale. E questo è un male perché la gente si perde e finisce per non sapere cosa deve fare. In secondo luogo, insi riempiono moduli su moduli che nessuno ha idea se servano ...

