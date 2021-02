Chiesa su Zaccagni, giusto non dare rigore. C'è il penalty per la Lazio a Bologna (Di domenica 28 febbraio 2021) La moviola delle partite del sabato valide per la ventiquattresima giornata. Nulla da segnalare per Spezia - Parma. Bologna - Lazio (Giacomelli) — Troppo ingenuo Dominguez al 16' nello sgambettare ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) La moviola delle partite del sabato valide per la ventiquattresima giornata. Nulla da segnalare per Spezia - Parma.(Giacomelli) — Troppo ingenuo Dominguez al 16' nello sgambettare ...

sportli26181512 : Chiesa su Zaccagni, giusto non dare rigore. C'è il penalty per la Lazio a Bologna: Chiesa su Zaccagni, giusto non d… - ArrigoSacchi442 : RT @CalcioDatato: Sono bastati 38 minuti a Lazovic per creare con Zaccagni la combinazione del Verona con il più alto volume di passaggi: 2… - MicheleTossani : RT @CalcioDatato: Sono bastati 38 minuti a Lazovic per creare con Zaccagni la combinazione del Verona con il più alto volume di passaggi: 2… - denisbellini1 : @sal_fabri Scezny demiral de ligt alex sandro berna ramsey bentancur rabiot chiesa cr7 kulusevsky. Silvestri lovato… - CalcioDatato : Sono bastati 38 minuti a Lazovic per creare con Zaccagni la combinazione del Verona con il più alto volume di passa… -