Chi è? Una gieffina che ha amato un famoso attore (ma non Gabriel Garko) (Di domenica 28 febbraio 2021) Diventata famosa nel 2006, questa ex gieffina è stata la compagna di un regista famoso ma oggi ha deciso di non rincorrere l’amore per dedicarsi solo alla sua bambina. Classe 1979, questa bambina da grande sarebbe diventata una tipica bellezza mediterranea dalla pelle chiara e dai grandi occhi neri. Anche se ha sempre nutrito una grande passione per il calcio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 28 febbraio 2021) Diventata famosa nel 2006, questa exè stata la compagna di un registama oggi ha deciso di non rincorrere l’amore per dedicarsi solo alla sua bambina. Classe 1979, questa bambina da grande sarebbe diventata una tipica bellezza mediterranea dalla pelle chiara e dai grandi occhi neri. Anche se ha sempre nutrito una grande passione per il calcio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TeresaBellanova : .@MatteoRenzi torna sulla sua partecipazione all'evento New Reinassance, in Arabia Saudita. Sceglie di farlo nuovam… - CarloCalenda : Rispetto il travaglio interno del @pdnetwork. E mi sono tenuto fuori da cose che non mi riguardano. Ma definire chi… - LiaQuartapelle : È in corso una campagna che suggerisce che l’Europa non voglia il vaccino russo Sputnik. In realtà Sputnik non ha c… - Harley_RatedR : RT @goldenftotb: 'fly down baby, hai capito? non sai con chi cazzo stai parlando' franceska litiga con tommaso con una maschera in faccia h… - MrnllMtt : RT @AlessioParodi6: Forse quello strano sono io, ma il fatto che un poliziotto, senza una valida motivazione, possa fermarmi mentre sono a… -