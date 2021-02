Che Dio Ci Aiuti, Pierpaolo Spollon fa il verso a Can Yaman: “Raccogli sti spiccioli Can…” (Di domenica 28 febbraio 2021) La seguitissima fiction Che Dio ci Aiuti 6, campione d’ascolti si prepara nella sue puntate finali ad accogliere come ospite speciale niente meno che Can Yaman. Il bel attore turco da when ha annunciato la sua partecipazione nella futura serie Sandokan insieme a Luca Argentero e Alessandro Preziosi trascorre molto tempo in Italia, complice Anche la SUA presunta storia con Diletta Leotta. Pierpaolo Spollon solonotizie24Pierpaolo Spollon: “Ma che ne sa Can …” Ovviamente la presenza di Can Yaman sul set di Che Dio ci Aiuti 6 non ha allarmato il cast maschile della serie, anzi molti dei giovani attori hanno ironizzato sul tanto rumore che l’annuncio della presenza dell’attore turco ha provocato anche sui social. Yaman interpreterà un ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 28 febbraio 2021) La seguitissima fiction Che Dio ci6, campione d’ascolti si prepara nella sue puntate finali ad accogliere come ospite speciale niente meno che Can. Il bel attore turco da when ha annunciato la sua partecipazione nella futura serie Sandokan insieme a Luca Argentero e Alessandro Preziosi trascorre molto tempo in Italia, complice Anche la SUA presunta storia con Diletta Leotta.solonotizie24: “Ma che ne sa Can …” Ovviamente la presenza di Cansul set di Che Dio ci6 non ha allarmato il cast maschile della serie, anzi molti dei giovani attori hanno ironizzato sul tanto rumore che l’annuncio della presenza dell’attore turco ha provocato anche sui social.interpreterà un ...

_Carabinieri_ : 'Luca e Vittorio sono stati strappati dal mondo da una violenza stupida e feroce. Ma amare vale sempre la pena. Tut… - Link4Universe : ECCOLO! il video della discesa di #Perseverance su Marte! OH MIO DIO CHE EMOZIONE! #Mars2020 - ciropellegrino : Mina Settembre, Lolita Lobosco, Che Dio ci aiuti. Tre fiction Rai. Per 3 volte consecutive viene raccontato un cas… - aalwaysanxious : @ims0tt0n4 dio cane che nervoso che mi fai venire, SIAMO NOI LE IMMATURE SHABAJAJ? ti prego stai zitta che non c’en… - astolfae : RT @noncisonoo: Io comunque quando vedo questi tik tok mi viene una rabbia assurda. Possibile che noi ragazze dobbiamo armarci come se anda… -