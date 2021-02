C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con l'ospite in studio: 'Non ci vedo un cavolo da ridere' (Di domenica 28 febbraio 2021) perde le staffe durante e riprende una delle sue ospiti. La storia in questione riguardava una figlia che si era allontanata dalla sua famiglia, mentre il padre e la madre le chiedevano di tornare a ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) perde le staffe durante e riprende una delle sue ospiti. La storia in questione riguardava una figlia che si era allontanata dalla sua famiglia, mentre il padre e la madre le chiedevano di tornare a ...

rtl1025 : ?? Preoccupazione per #Icardi che su Instagram posta questa foto senza dare spiegazioni - borghi_claudio : @rosanna_357 @ancap19 Confondono (credo a bella posta, per vedere l'effetto che fa) il 'certificato vaccinale' con… - repubblica : Gli altarini per Priebke e i riti pagani nazisti nella sede di CasaPound: Omaggi anche a Himmler in una palazzina p… - zazoomblog : “Non riesco a capire”. C’è Posta per Te Gerry Scotti non si trattiene. Succede durante la puntata tutti se ne sono… - Teleblogmag : E anche questa settimana la De Filippi salva Canale 5 dal baratro totale. #auditel #Ascoltitv Iscriviti al nostro… -