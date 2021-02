Calcio femminile | torna la vittoria in casa | 2-0 gialloblù all’Orobica

Leggi su udine20

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il Tavagnacco con le reti delle centrocampiste Tuttino e Grosso conquista altri tre punti. Primo tempo a grande intensità, ripresa di controllo: secondaconsecutiva. Rilainper il Tavagnacco. Non accadeva dal 13 dicembre, dal 5-0 al Perugia. Tre punti convincenti che permettono alle ragazze di restare nelle zone alte della classifica, ora si trovano da sole al secondo posto. La giornata inizia in salita per mister Orlando che all’ultimo deve rinunciare a Veritti per un problema fisico. L’approccio è buono; basta poco più di un minuto alleper rendersi pericolose con una discesa di Zuliani sulla corsia mancina e con un cross misurato per Ferin che impatta di testa mandando alto sopra la traversa. La gara è subito viva, non c’è fase di studio e c’è poco tempo ...