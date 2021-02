Calano i contagi e le vittime, ma aumentano i ricoveri negli ospedali e il tasso di positività (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi, domenica 28 febbraio, in Italia sono 17.455 i nuovi casi di positività al coronavirus. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 192. Sono 257.024 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 323.047 di ieri. Il tasso di positività è al 6,8%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Si avvicinano così a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265, considerato l'ultimo incremento di 17.455 nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. C'è un nuovo aumento degli attualmente positivi che oggi sono 10.401 in più (per un totale di 422.367 persone) mentre i guariti sono 6.847 (per un totale di 2.405.199). Sono invece 257.024 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi, domenica 28 febbraio, in Italia sono 17.455 i nuovi casi dial coronavirus. Lenelle ultime 24 ore sono state 192. Sono 257.024 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 323.047 di ieri. Ildiè al 6,8%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Si avvicinano così a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265, considerato l'ultimo incremento di 17.455 nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. C'è un nuovo aumento degli attualmente positivi che oggi sono 10.401 in più (per un totale di 422.367 persone) mentre i guariti sono 6.847 (per un totale di 2.405.199). Sono invece 257.024 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai ...

