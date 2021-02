Assembramenti vietati | Striscia mostra mega party in 200 VIDEO

Leggi su viagginews

(Di domenica 28 febbraio 2021) Continuano gli, in sfregio a qualunque regola di sicurezza e pericolosissimi in quanto potenziali focolai di contagio., la cosa è ormai all’ordine del giorno da nord a sud in tutta Italia. E tutto questo nonostante i contagi avvengano a migliaia ogni giorno, con centinaia di morti. ‘la Notizia‘, con l’inviato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com