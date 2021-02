Abraham Garcia Arevalo, chi è l’ex fidanzato di Giulia Salemi (Di domenica 28 febbraio 2021) Giulia Salemi è una modella e influencer, da 1,4 milioni di follower su Instagram. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Giulia si è innamorato (almeno sembra proprio così) di Pierpaolo Pretelli, ex velino anche lui recluso all’interno della casa. Tra i suoi ex fidanzati c’è anche lo spagnolo Abraham Garcia Arevalo, nato il 4 gennaio del 1991 a Madrid. È proprio nelle macellerie del padre che, dai 18 ai 20 anni d’età, Abraham – 175 centimetri di altezza per 84 chili di peso – ha lavorato tenacemente per 14 ore al giorno con sveglia alle sei del mattino. Ai week-end riservava invece la sua più grande passione: la motocicletta. Atleta d’elite nella specialità del moto cross, Abraham ha coltivato la disciplina per ben 12 anni. Approdato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021)è una modella e influencer, da 1,4 milioni di follower su Instagram. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 5,si è innamorato (almeno sembra proprio così) di Pierpaolo Pretelli, ex velino anche lui recluso all’interno della casa. Tra i suoi ex fidanzati c’è anche lo spagnolo, nato il 4 gennaio del 1991 a Madrid. È proprio nelle macellerie del padre che, dai 18 ai 20 anni d’età,– 175 centimetri di altezza per 84 chili di peso – ha lavorato tenacemente per 14 ore al giorno con sveglia alle sei del mattino. Ai week-end riservava invece la sua più grande passione: la motocicletta. Atleta d’elite nella specialità del moto cross,ha coltivato la disciplina per ben 12 anni. Approdato ...

prelemipiergiu : @ValeriaTripodi3 Si lo so, ho scritto Abraham García per richiamare l’attenzione di tutti ?? - prelemipiergiu : Abraham García sta andando a Scherzo, chiedo la vostra attenzione per altro. Siccome ho scritto un tweet prima ma… - Eva46066343 : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi e l’ex Abraham Garcia a Live Non è la d’Urso: lei prende una decisione perfetta - giuliana12061 : @esaurita_ Domandina veloce veloce... secondi voi perché stasera dalla D'Urso la Signora Salemi non vuole avere un… - GossipItalia3 : Abraham Garcia, chi è il discusso ex di Giulia Salemi: curiosità su quella ‘volta a tre’ #gossipitalianews -