Verona | Zaccagni | «Apprendo velocemente e mi ispiro a Del Piero»

(Di sabato 27 febbraio 2021) Mattiaha parlato delle sue qualità e della sua crescita in una intervista a SportWeek Mattia, centrocampista del, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek dove ha parlato delle sue qualità, della crescita con Juric e dell’infanzia. PAROLE JURIC – «Mi rendono orgoglioso. Vero, il mister lo ha ripetuto più volte, pure davanti ai miei compagni di squadra: “Mattia è uno dei giocatori più intelligenti che abbia mai allenato”. Il calcio di Juric è un meccanismo di precisione e curato nei dettagli. Io mi ci trovo bene. I mister mi ha conquistato cn la fantasia che garantisce imprevedibilità al nostro attacco. Con gli assist che fornisco ai compagni. Coi movimenti che fanno giocare bene gli altri No, perché il mister mi lascia libero. Mi dice sempre di provare quello che mi viene in mente come e dove colpire. ...

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.Juric. A disp. Berardi, Pandur, Dawidowicz, Udogie, Cetin, Dimarco, Ruegg, Ilic, ...