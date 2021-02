Verona, un positivo al Covid nel gruppo squadra: il comunicato (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Verona comunica la positività di un membro del gruppo squadra: ecco la nota ufficiale del club in vista della gara contro la Juventus Il Verona comunica la positività di un membro del gruppo squadra. Ecco il comunicato del club scaligero in vista della gara contro la Juventus. «Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilcomunica la positività di un membro del: ecco la nota ufficiale del club in vista della gara contro la Juventus Ilcomunica la positività di un membro del. Ecco ildel club scaligero in vista della gara contro la Juventus. «HellasFC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘’ è risultatoal-19. L’intero ‘’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario». Leggi su Calcionews24.com

