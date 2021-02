Verona | Juric | “Avremmo potuto fare meglio Un anno fa eravamo definiti | ora invece…”

capuanogio : La #Juventus si fa rimontare dal #Verona e scivola a -7 dall’#Inter rischiando anche di perdere nel finale. Assen… - repubblica : Verona, un positivo al Covid nel gruppo squadra: La squadra di Juric è impegnata alle 20:45 in casa contro la Juve - Ste_Gualdoni : RT @capuanogio: La #Juventus si fa rimontare dal #Verona e scivola a -7 dall’#Inter rischiando anche di perdere nel finale. Assenze pagat… - Fantacalcio : Verona-Juventus, Juric: 'C'è rammarico, dobbiamo migliorare' - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Troppi errori con la Juve, potevamo fare meglio. Ho grande rammarico': Ivan Juric, tecnico del Vero… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Juric

SU- 'Mi fa correre. Sta lavorando con tutti, parla tanto, vuole migliorare ognuno. Vuole che andiamo dentro l'area con qualità. Cosa faremo quando andremo al 100%? Vinceremo lo scudetto (ride, ...Ilrischia addirittura di bissare l'impresa della vittoria in rimonta, come era successo l'anno scorso quando finì 2 - 1.comunque può sorridere, perché è la terza volta che riesce a ...Antonín Barak risponde a Cristiano Ronaldo: è questo l'esito del match dello stadio "Marc'Antonio Bentegodi" tra Verona e Juventus valido per il 24° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 ...Dal punto di vista del calciomercato, infatti, Paratici potrà vedere dal vivo uno dei suoi ex obiettivi per la difesa. Nel match nel Bentegodi, Fabio Paratici ritrova un suo vecchio obiettivo in difes ...